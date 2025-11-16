Ценности
19:36, 16 ноября 2025

Популярная певица прикрыла голую грудь пером на фото

Испанская певица Розалия сфотографировалась в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rosalia.vt

Популярная испанская певица и автор песен Розалия Вила Тобелья, более известная как Розалия, снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 33-летняя исполнительница предстала в полный рост, стоя у стены. Она прикрыла обнаженную грудь белым пером и расстегнула молнию на брюках.

Кроме того, знаменитость примерила на голый торс серый пиджак и надела прозрачную макси-юбку вместо платья на обнаженное тело.

Ранее певица Лили Аллен в прозрачном платье появилась на премьере спектакля в Лондоне.

