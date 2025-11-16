Популярная певица прикрыла голую грудь пером на фото

Популярная испанская певица и автор песен Розалия Вила Тобелья, более известная как Розалия, снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
На одном из кадров 33-летняя исполнительница предстала в полный рост, стоя у стены. Она прикрыла обнаженную грудь белым пером и расстегнула молнию на брюках.
Кроме того, знаменитость примерила на голый торс серый пиджак и надела прозрачную макси-юбку вместо платья на обнаженное тело.
