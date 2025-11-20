Интернет и СМИ
У 24-летней звезды популярного телешоу обнаружили рак

Звезда шоу «Остров любви» Лекси Торнберри заявила, что у нее обнаружили рак
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @lexythornberry

Звезда австралийской версии популярного реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Лекси Торнберри заявила, что у нее диагностировали рак. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам 24-летней телезвезды, врачи обнаружили у нее злокачественную опухоль головы и шеи. «Я всегда была здоровым человеком и всю жизнь занималась спортом. Я инструктор по пилатесу, я учу людей вести здоровый образ жизни. Я не делала ничего неправильного, это было невозможно предотвратить. Это просто воля судьбы», — порассуждала Торнберри о своем диагнозе.

Звезда «Острова любви» добавила, что намерена бороться с тяжелой болезнью.

Ранее известный украинский комик Эдуард Мацаберидзе, победивший рак четвертой стадии, раскрыл самый жуткий момент, с которым он столкнулся во время лечения. Он отметил, что узнал о диагнозе после того, как сделал рентген.

«Остров любви» — придуманное в Великобритании реалити-шоу, в эфире которого молодые люди пытаются найти вторую половинку. Свои версии проекта вышли в Австралии, США, Франции, Германии и других странах.

    Все новости