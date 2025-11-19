Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

Комик Мацаберидзе назвал жутким утро на следующий день после обнаружения рака

Известный украинский комик Эдуард Мацаберидзе, победивший рак четвертой стадии, раскрыл самый жуткий момент, с которым он столкнулся во время лечения. Об этом он рассказал журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом в реестр иноагентов), видео вышло на YouTube.

Мацаберидзе отметил, что узнал о раке после того, как сделал рентген. По словам комика, это случилось в пятницу вечером, когда многие клиники уже не работали. Утро субботы юморист назвал самым жутким моментом.

«Ты с утра на следующий день просыпаешься и вспоминаешь, что это теперь с тобой. Утро жуткое какое-то было», — сказал Мацаберидзе. Он добавил, что ему стало легче после того, как он начал прицельно сдавать анализы и заниматься лечением рака.

У Мацаберидзе обнаружили лимфому в 2018 году. Сейчас комик находится в ремиссии.

Ранее сообщалось, что известная британская телеведущая Давина Макколл обнаружила у себя опухоль в груди благодаря самообследованию молочных желез. Новообразование оказалось злокачественным.