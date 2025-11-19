Интернет и СМИ
Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

Комик Мацаберидзе назвал жутким утро на следующий день после обнаружения рака
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @edmatsaberidze

Известный украинский комик Эдуард Мацаберидзе, победивший рак четвертой стадии, раскрыл самый жуткий момент, с которым он столкнулся во время лечения. Об этом он рассказал журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом в реестр иноагентов), видео вышло на YouTube.

Мацаберидзе отметил, что узнал о раке после того, как сделал рентген. По словам комика, это случилось в пятницу вечером, когда многие клиники уже не работали. Утро субботы юморист назвал самым жутким моментом.

«Ты с утра на следующий день просыпаешься и вспоминаешь, что это теперь с тобой. Утро жуткое какое-то было», — сказал Мацаберидзе. Он добавил, что ему стало легче после того, как он начал прицельно сдавать анализы и заниматься лечением рака.

У Мацаберидзе обнаружили лимфому в 2018 году. Сейчас комик находится в ремиссии.

Ранее сообщалось, что известная британская телеведущая Давина Макколл обнаружила у себя опухоль в груди благодаря самообследованию молочных желез. Новообразование оказалось злокачественным.

