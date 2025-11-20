Спорт
Делла Маддалена впервые высказался после поражения от Махачева в титульном бою

Фото: Ed Mulholland / Imagn Images / Reuters

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Джек Делла Маддалена впервые высказался после поражения от россиянина Ислама Махачева в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе. Он опубликовал соответствующий пост в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Спасибо за поддержку. Ислам [Махачев] — один из величайших бойцов, и он заслуживает победы. Я буду учиться и двигаться вперед», — отметил Делла Маддалена.

16 ноября Делла Маддалена и Махачев встретились в главном бою турнира UFC 322, прошедшем в Нью-Йорке. На кону стоял титул чемпиона организации в полусреднем весе, которым владел Делла Маддалена. Первая защита титула сложилась для него неудачно: поединок продлился все пять раундов, а судьи отдали победу Махачеву единогласным решением. Позднее россиянин признался, что бой сложился для него легко.

Махачев одержал 16-ю подряд победу в UFC и сравнялся по этому показателю с бразильцем Андерсоном Силвой. Всего в активе 34-летнего россиянина 28 побед при единственном поражении в ММА. Делла Маддалена потерпел третье поражение в карьере, австралиец выиграл 18 боев.

