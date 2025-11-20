Бывший СССР
22:57, 20 ноября 2025Бывший СССР

Депутат правящей партии Украины отказался приходить на встречу с Зеленским

Нардеп Кривошеев возмутился просьбой сдать телефон перед встречей с Зеленским
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Депутат Верховной Рады, член партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Игорь Кривошеев отказался приходить на встречу с главой государства без телефона. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее сообщалось, что у членов парламентской фракции изъяли все мобильные устройства перед мероприятием.

«Сказал, что не буду сдавать мобильный телефон. Не пустили. Миндич нигде никакие телефоны не сдавал, так же как и не присягал народу Украины. А народные депутаты присягу давали, так они точно шпионы и агенты», — возмутился Кривошеев.

Он также заявил, что после встречи, вероятно, ничего не изменится, имея в виду требование правящей партии об отставке главы офиса президента Андрея Ермака.

До этого глава «Слуги народа» Давид Арахамия поставил условие украинскому лидеру, требуя уволить Ермака. «Если Зеленский откажется — он потеряет Раду», — выразил мнение нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

