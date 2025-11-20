Бывший СССР
У членов партии Зеленского изъяли телефоны перед встречей с президентом

Гончаренко: У членов «Слуги народа» изъяли телефоны перед встречей с Зеленским
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Susana Vera / Reuters

Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с членами его партии «Слуга народа». Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале заявил, что у парламентариев изъяли все мобильные устройства перед мероприятием.

«У "Слуг народа" на встрече не будет телефонов. Все телефоны забирают при входе. Поэтому мы узнаем о встрече уже аж после», — написал нардеп.

Ранее глава правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия поставил условие украинскому лидеру, требуя уволить главу его офиса Андрея Ермака. «Если Зеленский откажется — он потеряет Раду», — считает Гончаренко.

