У членов партии Зеленского изъяли телефоны перед встречей с президентом

Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с членами его партии «Слуга народа». Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале заявил, что у парламентариев изъяли все мобильные устройства перед мероприятием.

«У "Слуг народа" на встрече не будет телефонов. Все телефоны забирают при входе. Поэтому мы узнаем о встрече уже аж после», — написал нардеп.

Ранее глава правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия поставил условие украинскому лидеру, требуя уволить главу его офиса Андрея Ермака. «Если Зеленский откажется — он потеряет Раду», — считает Гончаренко.