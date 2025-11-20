Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:29, 20 ноября 2025Мир

К Европе обратились с вопросом из-за заявлений о войне с Россией

Крук: Заявления Европы о войне с Россией выглядят как бравада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европе постоянно делают заявления об угрозе войны с Россией и подготовке к будущему конфликту, полагаясь на поддержку Соединенных Штатов, однако Вашингтон вряд ли станет вмешиваться. Такое мнение выразил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

«В Европе все кричат об угрозе войны с Россией. Но нужно задать себе вопрос: не позерство ли это? Может быть, это просто бравада отчаявшихся европейцев, чтобы скрыть собственное катастрофическое положение?», — задал вопрос эксперт.

Крук пояснил, что у Европы нет денег, чтобы сражаться с Россией. Как отметил эксперт, Великобритания и Франция разорены, Германия испытывает финансовые трудности, вся Европа испытывает трудности. Кроме того, у Европы нет достаточного человеческого ресурса и вооружения, добавил он.

«Существует мнение, что если у Европы все станет совсем плохо, США должны будут вмешаться. Я не верю, что США снова вмешаются. Они уже достаточно настрадались от участия в европейских войнах», — резюмировал дипломат в отставке.

Ранее стало известно, что глава министерства обороны Италии Гвидо Крозетто предложил создать в Европе новый орган для борьбы против России. По словам Крозетто, Москва якобы ответственна за катастрофические гибридные атаки против стран НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    К Европе обратились с вопросом из-за заявлений о войне с Россией

    На Западе заметили изменение отношения ЕС к Зеленскому

    ВСУ ударили по российскому региону

    На Украине сотрудники ТЦК сбили мужчину с ребенком при попытке мобилизации

    Мошенники начали массово продавать билеты на «Щелкунчика»

    Охранник встретил предвещающего смерть призрака, попытался угнать автомобиль и захлебнулся

    Парень попытался впечатлить родителей своей девушки и оказался в неотложке

    Появился шанс поселиться в доме из популярного американского сериала

    Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах

    Раскрыт еще один пункт нового плана США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости