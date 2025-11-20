К Европе обратились с вопросом из-за заявлений о войне с Россией

Крук: Заявления Европы о войне с Россией выглядят как бравада

В Европе постоянно делают заявления об угрозе войны с Россией и подготовке к будущему конфликту, полагаясь на поддержку Соединенных Штатов, однако Вашингтон вряд ли станет вмешиваться. Такое мнение выразил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

«В Европе все кричат об угрозе войны с Россией. Но нужно задать себе вопрос: не позерство ли это? Может быть, это просто бравада отчаявшихся европейцев, чтобы скрыть собственное катастрофическое положение?», — задал вопрос эксперт.

Крук пояснил, что у Европы нет денег, чтобы сражаться с Россией. Как отметил эксперт, Великобритания и Франция разорены, Германия испытывает финансовые трудности, вся Европа испытывает трудности. Кроме того, у Европы нет достаточного человеческого ресурса и вооружения, добавил он.

«Существует мнение, что если у Европы все станет совсем плохо, США должны будут вмешаться. Я не верю, что США снова вмешаются. Они уже достаточно настрадались от участия в европейских войнах», — резюмировал дипломат в отставке.

Ранее стало известно, что глава министерства обороны Италии Гвидо Крозетто предложил создать в Европе новый орган для борьбы против России. По словам Крозетто, Москва якобы ответственна за катастрофические гибридные атаки против стран НАТО.