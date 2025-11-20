Макгрегор: Началась подготовка бегства Зеленского в Израиль

Ситуация на внутриполитическом и внешнеполитическом контуре для президента Украины Владимира Зеленского развивается настолько стремительно, что началась активная подготовка его бегства. Об этом рассказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Как утверждает эксперт, приоритетное направление для бегства Зеленского — Израиль. Макгрегор также раскрыл подробности обсуждений предполагаемого побега украинского лидера.

«Зеленский может отправиться туда, куда отправились двое его друзей, укравших сотни миллионов долларов, — в Израиль. Он тоже еврей, поэтому он не будет оттуда экстрадирован. Он будет в безопасности от любого судебного преследования в Израиле. И это лучшее решение для него. Когда он поехал в Грецию, обсуждалось, что он мог бы просто напрямую уехать из Греции в Израиль», — высказался Макгрегор, заключив, что, вероятно партия Зеленского «на этом окончена».

Ранее газета Politico писала, что Зеленский будет вынужден принять мирный план России и США по Украине. Как отмечает издание, настроения в Белом доме оптимистичны, и, похоже, мирный план будет представлен президенту Украины как свершившийся факт.