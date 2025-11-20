«Газпром» получит многолетний налоговый вычет

Госдума приняла законопроект о налоговом вычете для «Газпрома»

Госдума приняла в третьем чтении норму о налоговом вычете к НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) для «Газпрома» за счет изъятия части допдоходов независимых производителей от опережающей индексации оптовых цен на газ для промышленности. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно нормам, оформленным в качестве поправок ко второму чтению налогового законопроекта из бюджетного пакета, вычет составит 2,44 миллиарда рублей в месяц с ноября 2026 по июль 2027 года, 3,5 миллиарда с августа 2027 по июль 2028 года и 5,5 миллиарда рублей ежемесячно — с августа 2028 года.

По словам замминистра финансов Алексей Сазанов, льгота может действовать как минимум до 2034 года.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич объяснял предоставление «Газпрому» долгосрочного налогового вычета тем, что значительное сокращение экспортной выручки ограничило инвестиционный ресурс компании, ранее направлявшийся на программу газификации регионов, в то время как целевые показатели Энергетической стратегии о доведении уровня сетевой газификации в России до 83 процентов к 2030 году остаются неизменными. Депутата цитировала «Российская газета».

