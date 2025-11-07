Правительство поможет «Газпрому» за счет роста цен на газ

«Интерфакс»: «Газпрому» помогут на десятки миллиардов рублей за счет роста цен

Министерство финансов России предложило с ноября 2026 года каждый месяц предоставлять «Газпрому» налоговый вычет за счет изъятия дополнительных доходов у независимых производителей газа. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с текстом поправок в Налоговый кодекс ко второму чтению в Госдуме, сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что такие доходы у компаний возникнут в связи с опережающей индексацией оптовых цен на газ, которые регулируются правительством, на три процентных пункта ежегодно в течение трех лет.

Размер вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в период до 31 июля 2027 года составит 2,44 миллиарда рублей в месяц, далее по 31 июля 2028 года — 3,5 миллиарда, а потом — 5,5 миллиарда. Таким образом, только до августа 2028 года «Газпром» получит 64 миллиарда рублей.

Непосредственным адресатом поддержки станет дочерняя компания газового холдинга, владеющая лицензией на добычу газа на Ямале.

Также в поправках ко второму чтению предлагается изъять у независимых производителей доходы, полученные за счет выравнивания тарифов на газ для предприятий промышленности, энергетики и ЖКХ. На какие цели могут быть потрачены средства, полученные таким путем, не уточняется.

Ранее Forbes подсчитал, что по итогам 2024 года чистый финансовый долг «Газпрома» достиг 6,047 триллиона рублей, что делает его главным должником России. По итогам 2024 года убыток компании по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) составил 1,076 триллиона рублей.

Такой результат достигнут на фоне потери ключевых зарубежных рынков и сохраняющихся проблем с поиском новых. В октябре этого года стало известно, что добыча газа в России падает, при этом «Газпром» сообщил о заполнении хранилищ внутри страны на 100 процентов.