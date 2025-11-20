Россия
Герасимов доложил о продвижении ВС России в зоне СВО

Герасимов: Группировка «Восток» с 1 ноября заняла 230 кв. км
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости / РИА Новости

Группировка войск «Восток» с 1 ноября 2025 года заняла 230 квадратных километров в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит сайт Кремля.

«С 1 ноября освободили территорию более 230 квадратных километров, и под наш контроль перешло 13 населенных пунктов — 6 в Днепропетровской области и 7 в Запорожской области», — сказал Герасимов.

Ранее Герасимов в докладе главе государства Владимиру Путину заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции был взят под полный контроль ВС России.

