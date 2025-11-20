Герасимов заявил, что российские войска на 75 процентов освободили Красноармейск

Российские войска на 75 процентов освободили город Красноармейск (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

«За последнюю неделю освобождены населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску», — заявил Герасимов, отметив, что войска группировки «Центр» продолжают уничтожать окруженные украинские формирования.

Ранее Герасимов в докладе главе государства Владимиру Путину заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции был взят под полный контроль ВС РФ. В дополнение к этому российский лидер заметил, что в районе города блокированы 15 батальонов Вооруженных сил Украины.