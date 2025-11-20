Глава СК возбудил дело в отношении российского судьи

Бастрыкин возбудил дело о получении взятки против воронежской судьи Мальцевой

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин возбудил дело с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Мальцева стала фигуранткой уголовного дело по части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

По данным следствия, в декабре 2021 года судья Арбитражного суда Воронежской области получила от знакомого ей арбитражного управляющего Владимира Коликова взятку в размере 250 тысяч рублей. Эти деньги предназначались за введение по рассматриваемому ей делу о банкротстве процедуры наблюдения в отношении ООО «Малика» и сохранение активов компании, а также принятие в дальнейшем решений в пользу Коликова. Кроме того, в период с 2022 по 2023 год она снова получила от Коликова взятку в виде оказания ей услуг имущественного характера на 4,5 миллиона рублей. За это она должна была совершить действия в пользу представляемых арбитражным управляющим лиц. Речь идет об отмене результатов торгов имуществом ООО «Стройсервис» по делу о банкротстве.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей.