Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:21, 20 ноября 2025Силовые структуры

Глава СК возбудил дело в отношении российского судьи

Бастрыкин возбудил дело о получении взятки против воронежской судьи Мальцевой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин возбудил дело с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Мальцева стала фигуранткой уголовного дело по части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

По данным следствия, в декабре 2021 года судья Арбитражного суда Воронежской области получила от знакомого ей арбитражного управляющего Владимира Коликова взятку в размере 250 тысяч рублей. Эти деньги предназначались за введение по рассматриваемому ей делу о банкротстве процедуры наблюдения в отношении ООО «Малика» и сохранение активов компании, а также принятие в дальнейшем решений в пользу Коликова. Кроме того, в период с 2022 по 2023 год она снова получила от Коликова взятку в виде оказания ей услуг имущественного характера на 4,5 миллиона рублей. За это она должна была совершить действия в пользу представляемых арбитражным управляющим лиц. Речь идет об отмене результатов торгов имуществом ООО «Стройсервис» по делу о банкротстве.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    Тренер «Спартака» фразой «жизнь не изменилась» оценил увольнение Станковича

    Брата арестованного лидера ОПГ «Махонинские» объявили в розыск

    Мужчины в черном провели рейд на улицах Москвы

    Силуанов рассказал о подготовленном на случай изъятия российских активов плане

    В Совфеде отреагировали на новость о существовании плана из 28 пунктов по Украине

    Глава МИД Франции выступил против «капитуляции» Украины

    Глава СК возбудил дело в отношении российского судьи

    Шаляпин пожаловался на действия мошенников

    Госдума приняла закон о повышении налогов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости