Госдума приняла закон о повышении налогов для букмекеров в 60 раз

Госдума приняла закон о повышении налогов для букмекеров с 1 января 2026 года

Госдума приняла закон, который с 1 января 2026 года повысит налоги для букмекерских контор и тотализаторов в 60 раз.﻿ Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ вносит изменения в Налоговый кодекс РФ в рамках бюджетного пакета. Новый налог составит 7 % с разницы между ставками и выигрышами, а также будет взиматься налог на прибыль в 25 %. По расчетам Минфина, после изменений доходы бюджета от налогов с букмекеров вырастут с 1 миллиарда рублей до более 60 миллиардов.﻿

При этом ставки игроков не будут облагаться налогом, но с их выигрышей удерживается налог на доходы физических лиц.﻿ Также букмекерские компании будут обязаны увеличивать отчисления на спорт — с 2 % до 2,25 % в 2026 году и до 2,5 % в 2028 году.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз в 2026 году. Соответствующий документ был принят во втором чтении 18 ноября.