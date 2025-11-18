Налоги для букмекеров вырастут в 60 раз

В Минфине заявили о росте дохода от налога на букмекеров в 60 раз в 2026 году

Доходы от налога на букмекеров составят более 60 миллиардов рублей в 2026 году. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов, его слова приводит ТАСС.

Сазонов отметил, что налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз. «Если в прошлом году они платили порядка 1 млрд рублей, то сейчас, даже с учетом тех корректировок, которые сделаны ко второму чтению, ожидаемые доходы составят чуть более 60 млрд рублей», — заявил замминистра.

18 ноября Госдума приняла во втором чтении новые налоги для букмекеров. В частности, Минфин заменил налог со ставок букмекеров на налог в размере 7 процентов с разницы между депозитами и выплаченными выигрышами.

Ранее сообщалось, что Минфин внес на рассмотрение правительства новый проект бюджета на 2026-2028 годы. Среди прочего в документе предлагается с 2026-го ввести налог в 5 процентов на принятые букмекерами ставки и налог в 25 процентов на прибыль букмекерских контор.