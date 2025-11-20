Губернатор раскрыл подробности ночной атаки на Воронежскую область

Гусев: Воронежскую область ночью атаковали 18 беспилотников

Воронежскую область ночью атаковали 18 беспилотников, сейчас проводится обследование территорий на предмет оценки последствий. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в Telegram.

По данным губернатора, дежурные средства противовоздушной обороны сбивали украинские дроны над шестью районами и двумя городскими округами российского региона.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — обозначил Гусев.

Ранее сообщалось, что всего за минувшую ночь над регионами России сбили 65 беспилотников Вооруженных сил Украины.