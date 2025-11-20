Интернет и СМИ
Звезду шоу о домохозяйках лишили права опеки над детьми

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Joe Scarnici / Getty Images for iHeartRadio

Звезда американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж» (The Real Housewives of Orange County) Меган Кинг лишилась права опеки над детьми от бывшего мужа, спортивного комментатора Джима Эдмондса. Об этом сообщает портал Us Weekly.

Решение о лишении Кинг права опеки было принято после звонка сотрудника школы, в которой учатся ее дети, в Службу защиты детей. Что стало причиной обращения, не уточняется.

Сейчас дети находятся с отцом, телезвезде разрешено видеться с ними только под присмотром. Пока решение о лишении права опеки является временным, вскоре пройдет слушание, на котором выяснится, будет ли это ограничение постоянным.

Кинг и Эдмондс состояли в браке с 2014 по 2019 год. У пары трое детей: восьмилетняя дочь Аспен и семилетние сыновья-близнецы Харт и Хейс.

Ранее стало известно, что звезду шоу «Настоящие домохозяйки Потомака» (The Real Housewives of Potomac) Венди Осефо и ее мужа Эдди арестовали за мошенничество. Сообщалось, что супруги солгали страховой компании о том, что из их дома украли предметы роскоши.

