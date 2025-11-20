Известный украинский комик раскрыл отношение к живущим в России коллегам

Украинский комик Мацаберидзе заявил, что нормально относится к юмористам из РФ

Известный украинский комик Эдуард Мацаберидзе, выступавший в шоу «Убойная лига» и «Смех без правил» на канале ТНТ, раскрыл отношение к живущим в России юмористам. В беседе с журналисткой Ириной Шихман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) на YouTube он заявил, что не испытывает негативных чувств по отношению к российским коллегам.

«Абсолютно нормально [отношусь к оставшимся в России комикам]. Если они остались [в России], значит, у них есть ряд причин на это. Ну, остались и остались», — сказал Мацаберидзе.

Юморист также добавил, что он не изменил отношения к комикам из России после того, как начался конфликт на Украине. По его словам, коллеги из РФ также не изменили отношения к нему.

Ранее сообщалось, что известный украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказался считать россиян народом. Такое заявление он сделал в интервью покинувшему Россию журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).