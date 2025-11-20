Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:07, 20 ноября 2025Интернет и СМИ

Известный украинский комик раскрыл отношение к живущим в России коллегам

Украинский комик Мацаберидзе заявил, что нормально относится к юмористам из РФ
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: FIDEL / YouTube 

Известный украинский комик Эдуард Мацаберидзе, выступавший в шоу «Убойная лига» и «Смех без правил» на канале ТНТ, раскрыл отношение к живущим в России юмористам. В беседе с журналисткой Ириной Шихман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) на YouTube он заявил, что не испытывает негативных чувств по отношению к российским коллегам.

«Абсолютно нормально [отношусь к оставшимся в России комикам]. Если они остались [в России], значит, у них есть ряд причин на это. Ну, остались и остались», — сказал Мацаберидзе.

Юморист также добавил, что он не изменил отношения к комикам из России после того, как начался конфликт на Украине. По его словам, коллеги из РФ также не изменили отношения к нему.

Ранее сообщалось, что известный украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказался считать россиян народом. Такое заявление он сделал в интервью покинувшему Россию журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине решили отвергнуть новый мирный план США. Что не устраивает политиков в Киеве и Европе?

    На Западе заявили о приближающим окончание конфликта на Украине событии

    Дочь экс-главы ЮАР связали с вербовкой бойцов для отправки на Украину

    В российском аэропорту «оживили» иностранную технику

    Раскрыты подробности о ядах в пиве для офицера Минобороны

    Обманчивый силуэт волка привел российского охотника к уголовному делу

    Губернатор раскрыл подробности ночной атаки на Воронежскую область

    Известный украинский комик раскрыл отношение к живущим в России коллегам

    15-летняя королева красоты попала в смертельную аварию

    Перевод почти 400 тысяч рублей на чужой счет обернулся для россиянки 16 годами колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости