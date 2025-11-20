Забота о себе
14:40, 20 ноября 2025

Россиян предостерегли от совершения нескольких ошибок при планировке кухни

Наталья Обрядина1

Фото: freepik / Freepik

Продуманная планировка кухни — это вопрос не эстетики, а удобства, безопасности и долголетия мебели и техники, считает руководитель департамента дизайна ассортимента Hoff Анна Солдаткина. От нескольких популярных ошибок при проектировании этой комнаты она предостерегла россиян в разговоре с «Лентой.ру».

«Любое проектирование начинается с формирования технического задания, основой которого являются точные обмеры помещения. Необходимо зафиксировать линейные размеры и высоту всех стен, расположение и габариты оконных и дверных проемов, а также положение инженерных коммуникаций: точек водоснабжения, канализации, вентиляции и существующих электрических выводов», — отметила дизайнер.

До выбора мебели она посоветовала определить состав и габариты встраиваемой техники. К примеру, какой тип варочной поверхности нужен — это влияет на выбор посуды и требования к электропроводке. Духовой шкаф, холодильник, морозилку и посудомоечную машину стоит выбирать с учетом потребностей семьи.

Классический принцип «рабочего треугольника», связывающего три основные функциональные зоны — хранение (холодильник), приготовление (плита) и мойку (раковина), — остается актуальным, добавила Солдаткина. По ее словам, оптимальной считается такая планировка, при которой сумма расстояний между этими точками составляет от четырех до шести метров. Это обеспечивает компактность и минимизирует избыточное движение в процессе готовки. «Размещение этих ключевых функций в одну линию или в углах без учета передвижений — частая ошибка, которая годами будет замедлять процесс готовки», — предупредила специалистка.

По ее мнению, количество фасадов со стеклянными вставками следует минимизировать: хотя они и визуально облегчают пространство, их содержание требует поддержания безупречного порядка внутри. При этом целесообразно было бы предусмотреть место для встраиваемых организационных систем, таких как карго-сетки, лифтовые механизмы и угловые гарнитуры, повышающие удобство эксплуатации.

Ранее гастроэнтеролог Сурабх Сети рассказал об опасных предметах на кухне, которые могут вредить здоровью. Скрытыми врагами здоровья, по его мнению, являются старые или поцарапанные антипригарные сковородки. Еще одна угроза — ароматизированные свечи из парафина.

