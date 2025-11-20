Россиян предостерегли от совершения нескольких ошибок при планировке кухни

Продуманная планировка кухни — это вопрос не эстетики, а удобства, безопасности и долголетия мебели и техники, считает руководитель департамента дизайна ассортимента Hoff Анна Солдаткина. От нескольких популярных ошибок при проектировании этой комнаты она предостерегла россиян в разговоре с «Лентой.ру».

«Любое проектирование начинается с формирования технического задания, основой которого являются точные обмеры помещения. Необходимо зафиксировать линейные размеры и высоту всех стен, расположение и габариты оконных и дверных проемов, а также положение инженерных коммуникаций: точек водоснабжения, канализации, вентиляции и существующих электрических выводов», — отметила дизайнер.

До выбора мебели она посоветовала определить состав и габариты встраиваемой техники. К примеру, какой тип варочной поверхности нужен — это влияет на выбор посуды и требования к электропроводке. Духовой шкаф, холодильник, морозилку и посудомоечную машину стоит выбирать с учетом потребностей семьи.

Классический принцип «рабочего треугольника», связывающего три основные функциональные зоны — хранение (холодильник), приготовление (плита) и мойку (раковина), — остается актуальным, добавила Солдаткина. По ее словам, оптимальной считается такая планировка, при которой сумма расстояний между этими точками составляет от четырех до шести метров. Это обеспечивает компактность и минимизирует избыточное движение в процессе готовки. «Размещение этих ключевых функций в одну линию или в углах без учета передвижений — частая ошибка, которая годами будет замедлять процесс готовки», — предупредила специалистка.

По ее мнению, количество фасадов со стеклянными вставками следует минимизировать: хотя они и визуально облегчают пространство, их содержание требует поддержания безупречного порядка внутри. При этом целесообразно было бы предусмотреть место для встраиваемых организационных систем, таких как карго-сетки, лифтовые механизмы и угловые гарнитуры, повышающие удобство эксплуатации.

