Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:05, 20 ноября 2025Мир

Каллас предложила альтернативу плану США по Украине

Каллас: У ЕС есть простой план из двух пунктов по урегулированию на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu via Getty Images

У Европейского союза (ЕС) есть «простой план из двух пунктов» по урегулированию конфликта на Украине. О наличии у Брюсселя альтернативы плану США заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Reuters.

«У Европейского союза есть простой план из двух пунктов, который заключается в ослаблении России и поддержке Украины», — приводит агентство слова главы дипломатии ЕС.

По данным двух источников, Каллас выступила с таким заявлением после того, как США дали понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять разработанный США план урегулирования конфликта, который предполагает отказ Украины от территорий и части вооружения.

Глава евродипломатии подчеркнула, что ни одна страна ЕС не участвовала в разработке плана США по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Каллас заявила о готовности ЕС продлить трансъевропейские военно-транспортные коридоры до Украины. По ее словам, с помощью этого европейские страны смогут быстрее доставлять туда военную помощь.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На «Мисс Вселенная» небывалый скандал с подтасовками. Часть жюри покинула конкурс, участницы в панике. Чем это закончится?

    На Украине предрекли неизбежное сокращение ВСУ

    Российский депутат предложил снизить смертность на СВО с помощью собак

    Самолет потерпел крушение и полностью сгорел вместе с пассажирами в Японии

    Тренер Махачева назвал условие завершения карьеры российским бойцом

    Российские банки предложили ограничить скидки на маркетплейсах

    В Госдуме оценили идею с заморозкой денег при покупке жилья

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с одной инфекцией в Москве

    У 24-летней звезды популярного телешоу обнаружили рак

    В России придумали способ сделать жилье еще доступнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости