Эксперту шоу Соловьева стало плохо в Москве

Mash: Телеэксперту и политологу Якову Кедми стало плохо в Москве

Эксперту шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», политологу Якову Кедми стало плохо в Москве. Об этом сообщает Mash.

Политолог почувствовал себя плохо в номере одной из московских гостиниц. Кедми вызвал скорую, прибывшим врачам он пожаловался на боли в груди. Сейчас ему оказывают помощь.

Яков Кедми — общественный деятель. Ранее был израильским дипломатом, руководил службой «Натив», которая поддерживала связь с евреями по всему миру и содействовала их репатриации в Израиль. Он прославился как эксперт политических ток-шоу на российском телевидении. Помимо «Вечера с Владимиром Соловьевым», он также участвует в программах «Полный контакт» и «Армагеддоныч».

Ранее сообщалось, что помощь врачей потребовалась артистке эстрады и звезде юмористической программы «Аншлаг» Кларе Новиковой. Она пожаловалась врачам на проблемы с сердцем.