Звезде «Аншлага» срочно потребовалась помощь врачей

Артистке Кларе Новиковой потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем

Артистке эстрады и звезде юмористической программы «Аншлаг» Кларе Новиковой срочно потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, Новикова пожаловалась на проблемы с сердцем: у нее резко поднялось артериальное давление. Прибывшие врачи оказывают ей помощь на месте.

В 2013 году у артистки обнаружили рак молочной железы. Новикова прошла курс лечения, после чего у нее наступила ремиссия. Отмечается, что с тех пор звезда «Аншлага» внимательно следит за своим здоровьем, опасаясь рецидива болезни.

Ранее Новикова рассказала, что ее внучка Анна уехала учиться в Европу. По словам артистки, родственница сейчас находится во Франции и выступает на сцене театра кукол.

Перед этим Новикова высказалась о возможности уехать из России. Звезда «Аншлага» объяснила свое нежелание покидать страну.