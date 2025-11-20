Ценности
Кендалл Дженнер разделась догола на острове

Модель Кендалл Дженнер поделилась откровенными фото с 30-летия на острове
Карина Черных
Фото: @kendalljenner

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась откровенными фото с празднования 30-летия на острове. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, для одного опубликованного снимка манекенщица разделась догола. Она позировала среди пальм, повернувшись к камере полубоком и продемонстрировав обнаженную грудь и ягодицы.

«Там, где я должна быть», — подписала знаменитость кадры, которые набрали 2,6 миллиона лайков.

В октябре сообщалось, что Кендалл Дженнер прошлась перед публикой в откровенном образе. Манекенщица приняла участие в показе коллекции Schiaparelli, продефилировав в прозрачном платье без бюстгальтера.

