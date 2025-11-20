Экономика
13:57, 20 ноября 2025Экономика

Китай ответил Германии по поводу поставок редкоземельных металлов

Минфин ФРГ: Китай гарантировал, что продолжит поставлять критически важное сырье
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Китай гарантировал Германии, что сохранит поставки критически важного сырья и редкоземельных металлов. Об этом заявил министр финансов этой европейской страны Ларс Клингбайль, комментируя результаты своей четырехдневной поездки в Азию. Его процитировало Bloomberg.

По его словам, он получил от китайской стороны четкое обязательство, о котором Берлин напомнит Пекину, если возникнет необходимость.

Агентство отметило, что Германия и Китай пытаются покончить с напряженностью, которая обострилась между двумя государствами в последние месяцы, после того как КНР ужесточила экспортный контроль, а немецкий МИД в свою очередь отложил запланированный визит своего главы в Китай.

Подчеркивается также, что Клингбайль был скуп на детали, и поэтому неясно, выполнит ли Пекин свои обещания. Последнее особенно важно, так как у Германии и Европейского союза очень мало рычагов влияния на китайскую сторону. В то же время ФРГ считается крупнейшим покупателем китайских редкоземельных магнитов. И если их экспорт в США в октябре вырос и достиг максимума с января, то поставки в Германию сократились второй месяц подряд.

Отмечается также, что Клингбайль посещал Китай не только ради решения вопроса о доступе к критически важному сырью. Еще одной задачей было убедить КНР повлиять на российские власти в вопросе о конфликте на Украине. Однако, как пишет Bloomberg, призывы министра финансов не увенчались успехом.

По данным The Wall Street Journal, в Пекине разрабатывают механизм, позволяющий ограничить поставки редкоземельных металлов связанным с американскими военными компаниям.

