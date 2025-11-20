Мир
11:37, 20 ноября 2025Мир

Лавров резко высказался о словах Мерца и Стубба

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца показывают, что он не извлек уроки Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Сейчас пришел канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он гордо заявил, что Германия обязана вновь стать сильнейшей армией Европы. Это "вновь" показывает, что никакие уроки не извлечены», — отметил глава МИД.

Лавров также обратил внимание на высказывания президента Финляндии Александра Стубба, которые, по словам дипломата, подрывают статус его страны. Глава МИД напомнил, что Финляндия ранее выступала в качестве нейтральной державы и организатора Хельсинкского процесса, который привел к созданию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее Стубб призвал США ввести новые санкции против России для давления на Москву в вопросе переговоров по Украине.

