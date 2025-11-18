Мир
08:03, 18 ноября 2025

Президент Финляндии призвал США оказать давление на Россию

Президент Финляндии Стубб призвал США ввести новые санкции против России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб призвал США ввести новые санкции против России для давления на Москву в вопросе переговоров по Украине. Об этом он заявил в интервью Politico.

«[Президент США Дональд] Трамп использует либо кнут, либо пряник. Он попробовал пряник на Аляске и в телефонном разговоре с [президентом России Владимиром] Путиным. На данный момент мы находимся в режиме "кнут"», — сказал Стубб.

Финский лидер подчеркнул, что считает давление на Москву и продолжение помощи Киеву «лучшим способом приблизить перемирие» на Украине.

Ранее Стубб признал, что рано или поздно Европа должна будет вступить в переговоры с Россией. По его мнению, европейские страны должны будут скоординировать свои действия по этому вопросу.

