Лукашенко на фоне скандала высказался о Зеленском фразой «уберут и тебя»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил своего коллегу из Украины Владимира Зеленского о том, что его могут убрать с должности. Об этом он заявил на совещании, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Так он высказался о коррупционном скандале на Украине, который начал развиваться после публикаций Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) записей прослушки приближенных к Зеленскому людей. Они подтвердили факт системы откатов в энергетическом секторе страны.

Лукашенко заявил, что этот скандал сделал власти в Киеве еще более уязвимыми перед странами Европейского союза (ЕС) и США.

«Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: "Этого убери, этого, этого, этого…" Убирает. Но уберут же и тебя», — рассказал Лукашенко.

Ранее доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что Лукашенко играет важную роль в урегулировании конфликта на Украине, обеспечивая дипломатический диалог. Активное участие в мирном процессе, отмечает эксперт, может укрепить роль Белоруссии на международной арене.