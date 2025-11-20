Интернет и СМИ
Малышева похвалила изобретение индийских ученых против воняющей обуви

Врач Малышева похвалила изобретателей обувных полок с ультрафиолетовой лампой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: 1tv.ru

Врач и телеведущая Елена Малышева похвалила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале изобретение индийских ученых, которое поможет избавиться от неприятного запаха из обуви. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Она рассказала, что индийские ученые, одним из которых был исследователь Викаш Кумар, написали научную статью «Вонючая обувь: возможность для редизайна полки для обуви». В ней специалисты предложили использовать ультрафиолетовые лампы на полках для обуви, чтобы избавиться от неприятного запаха из ботинок. Малышева объяснила, что УФ-излучение убивает грибок, из-за которого обувь начинает источать зловоние.

Врач уточнила, что исследователи из Индии были удостоены Шнобелевской премии за этот вывод. Однако Малышева подчеркнула, что многие из тех, кто получили эту награду, занимались жизненными проблемами людей, и похвалила авторов работы. «Мы очень любим ученых, которые любят науку. (...) Взяли и придумали полку, чтобы не воняло», — сказала врач.

Ранее Малышева задала в программе «Жить здорово!» личный вопрос йогу по имени Абелаш, который приехал из Индии, и удивилась его ответу. Врача изумило семейное положение 40-летнего гостя передачи.

    Все новости