12:44, 18 ноября 2025

Малышева задала личный вопрос гостю-индусу и возмутилась ответом

Малышева удивилась, что 40-летний гость «Жить здорово!» из Индии не женат
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева задала личный вопрос гостю программы «Жить здорово!» на Первом канале и возмутилась услышанным ответом. Выпуск с инцидентом доступен на сайте телеканала.

В выпуск передачи пригласили йога по имени Абелаш. В программе он показал несколько упражнений. Врачи, присутствовавшие в студии, отметили, что эти упражнения могут быть полезны для связок и суставов, а занятия йогой в целом положительно влияют на когнитивные способности.

Когда Абелаш завершил зарядку, Малышева спросила, сколько ему лет. Йог сообщил, что ему 40, после чего ведущая поинтересовалась, женат ли он. Абелаш ответил отрицательно. «Эти индусы понаехали, никто не женат. 40 лет, он не женат? Вот это да. (...) Срочно жениться!» — выразила возмущение врач.

Ранее Малышева ударила кулаком гостя, рассказавшего о разводе. Она эмоционально среагировала на заявление мужчины о том, что у них с бывшей женой есть ребенок.

