Малышева ударила кулаком гостя ее программы и осыпала его обвинениями

Врач Малышева в «Жить здорово!» ударила кулаком мужчину, рассказавшего о разводе

Врач и телеведущая Елена Малышева ударила кулаком гостя программы «Жить здорово!» после того, как тот рассказал о разводе. Выпуск с инцидентом доступен на сайте телеканала.

В выпуске, посвященном инфекционному мононуклеозу, Малышева спросила у мужчины по имени Иван, который перенес это заболевание, женат ли он. Гость передачи ответил, что супруга ушла от него. Затем ведущая уточнила, были ли у них с женой дети. Иван рассказал, что у них с бывшей супругой был ребенок, и добавил, что после развода участвует в его воспитании.

После этого Малышева три раза ударила мужчину в грудь кулаком. «Все, ставки упали. "Я помогаю", ишь какой! Чтобы ребенка не вздумал бросить! (...) Это самая мерзость. Ради детей надо сохранять семью, и точка», — осыпала его обвинениями Малышева.

Ранее врач сделала замечание повару ее передачи из-за хачапури. Малышева возмутилась тем, что сотрудник программы добавил в блюдо меньше ингредиентов, чем ей бы хотелось.