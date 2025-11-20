Мир
МИД Германии сделал заявление о помощи Украине после коррупционного скандала

Вадефуль: Германия продолжит помогать Украине, несмотря на коррупционный скандал
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sebastian Rau / imago-images.de / Globallookpress.com

Германия продолжит оказывать финансовую поддержку Украине, несмотря на вспыхнувший коррупционный скандал с участием бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, передает РИА Новости.

«Коррупционный скандал должен быть полностью расследован. Канцлер ФРГ [Фридрих Мерц] ясно дал понять это Зеленскому... Но это не должно отвлекать нас от позиции Германии в целом. Мы стоим на стороне Украины. И только потому, что там есть обвинения в коррупции, не означает, что можем или будем ослаблять нашу поддержку», — отметил дипломат.

Кроме того, Вадефуль указал на то, что ФРГ приняла решение дополнительно выделить 3 миллиарда евро Украине в следующем году, а общая сумма составит 12 миллиардов евро. По его мнению, это «еще раз абсолютно ясно демонстрирует» политическую позицию Берлина.

13 ноября Мерц в ходе телефонного разговора с Зеленским потребовал от Киева решительной борьбы с коррупцией, а также реформ в сфере верховенства права.

