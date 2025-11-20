Экономика
17:08, 20 ноября 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Индонезии произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 20 ноября, в 15:59 по местному времени (9:59 мск). Их магнитуда достигала 5,8 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 20 километрах от города Абмон в индонезийской провинции Малуку. В населенном пункте проживают более 444 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 130 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Угрозу цунами в стране не объявляли.

Ранее мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки в Тихом океане. Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 14 ноября, в 23:33 по местному времени (14:33 мск). Их магнитуда достигала 6,1. Эпицентр явления находился в 318 километрах от города Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 43,8 километра. Информация о пострадавших и инфраструктурных разрушениях от землетрясения не уточнялась.

    Все новости