Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:34, 20 ноября 2025Культура

Умер солист группы The Shooters Уолт Элдридж

Солист группы The Shooters Уолт Элдридж ушел из жизни в возрасте 70 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Algie Powers / YouTube

Известный американский музыкант Уолтон «Уолт» Элдридж, известный по работе в группе The Shooters, ушел из жизни в возрасте 70 лет. Это произошло 19 ноября, через неделю после его 70-летия. Об этом сообщает портал Penn Live.

Известно, что Элдридж родился в 1955 году в Алабаме. Он был певцом, автором песен, гитаристом, продюсером. Группа The Shooters семь раз заходила в чарты со своими синглами.

Уолт был соавтором 56 песен, вошедших в топ-40 кантри-чарта Billboard. Среди его хитов, занявших первое место, — «(There's) No Getting' Over Me» Ронни Милсапа, «Holding Her and Loving You» Эрла Томаса Конли, «Modern Day Bonnie and Clyde» Трэвиса Тритта, «I Loved Her First» группы Heartland и другие треки.

Ранее стало известно, что рок-музыкант Крис Брэдли, сооснователь культовой британской хеви-метал-группы 80-х Savage, ушел из жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    В МИД России прокомментировали освобождение Купянска

    Тренер Нурмагомедова и Махачева ответил на вопрос о сравнении двух бойцов

    В Белом доме выразили уверенность в остановке конфликта на Украине

    Зеленский отказался увольнять Ермака

    Силовики сообщили о потере ВСУ боеспособных сил под Купянском

    Российские компании за деньги смогут получать доступ к базам данных МВД о физлицах

    В Евросоюзе захотели ввести новые санкции против России за пределами крупных пакетов

    Умер солист группы The Shooters Уолт Элдридж

    Трамп потребовал от Зеленского немедленно принять мирное соглашение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости