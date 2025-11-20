Умер солист группы The Shooters Уолт Элдридж

Солист группы The Shooters Уолт Элдридж ушел из жизни в возрасте 70 лет

Известный американский музыкант Уолтон «Уолт» Элдридж, известный по работе в группе The Shooters, ушел из жизни в возрасте 70 лет. Это произошло 19 ноября, через неделю после его 70-летия. Об этом сообщает портал Penn Live.

Известно, что Элдридж родился в 1955 году в Алабаме. Он был певцом, автором песен, гитаристом, продюсером. Группа The Shooters семь раз заходила в чарты со своими синглами.

Уолт был соавтором 56 песен, вошедших в топ-40 кантри-чарта Billboard. Среди его хитов, занявших первое место, — «(There's) No Getting' Over Me» Ронни Милсапа, «Holding Her and Loving You» Эрла Томаса Конли, «Modern Day Bonnie and Clyde» Трэвиса Тритта, «I Loved Her First» группы Heartland и другие треки.

