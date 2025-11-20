Бывший СССР
На Украине назвали кандидата на роль главы временного правительства

Депутат Рады Скороход: Залужный может стать главой временного правительства
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и нынешний посол республики в Великобритании Валерий Залужный может стать главой временного правительства. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход, передает ТАСС.

«Скорее всего, что вернется Залужный, наши западные партнеры очень видят его главой, как говорится, временного переходного правительства», — заявила нардеп.

Она добавила, что назначение Залужного является видением США и Великобритании.

Ранее Скороход заявляла, что временное правительство появится на Украине для заключения мирного соглашения с Россией и последующей подготовки к президентским выборам.

