Аналитик Снегирев предрек неизбежное сокращение ВСУ после завершения конфликта

Вооруженным силам Украины (ВСУ) после завершения конфликта грозит неизбежное сокращение. Об этом заявил украинский военный аналитик Дмитрий Снегирев, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, это произойдет вне зависимости от мирного плана урегулирования конфликта, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа. Аналитик объяснил это невозможностью украинской экономики «потянуть» содержание текущей численности армии. Он уточнил, что речь идет о сумме около 70 миллиардов долларов.

«Это отвечает украинским потребностям, потому что мы не сможем финансировать это количество [военнослужащих]. Западной помощи уже не будет», — предрек Снегирев.

Ранее стало известно, что Россия и США согласовали проект прекращения боевых действий на Украине, включающий в себя в том числе пункт о сокращении численности ВСУ почти в два с половиной раза. Вечером 20 ноября в Киеве сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский получил данный документ от американской стороны.