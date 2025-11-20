Мир
На Западе предрекли коллапс Украины из-за ситуации на фронте

Аналитик Тиле предрек коллапс Украины из-за ситуации на фронте и коррупции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Ситуация на Украине близка к коллапсу из-за положения на фронте и коррупционных скандалов, заявил немецкий военный эксперт Ральф Тиле. Его слова приводит издание L’antidiplomatico.

«Украина рушится. Остальные делают вид, что не замечают этого. Ситуация действительно сложная, как на военном фронте, так и на внутриполитическом», — заявил аналитик, отметив, что теперь тема коррупции выходит на первый план.

Тиле отметил, что тяжелое положение Украины усугубляется прекращением бесплатной помощи от США и финансовым кризисом в Европе.

Ранее в Верховной Раде заявили, что в партии «Слуга народа» Владимира Зеленского произошел раскол из-за дела о коррупции против бизнесмена Тимура Миндича. До этого депутат Рады Никита Потураев опубликовал сообщение, в котором он и другие депутаты от правящей партии призвали уволить всех причастных к коррупционному скандалу на Украине.

