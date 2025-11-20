На Западе высказались о роли Европы в мирном плане США

Профессор Дизен: Европа останется в стороне от мирного плана США по Украине

Европа останется в стороне от обсуждения нового мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Я подозреваю, что Европа останется в стороне (по вполне очевидным причинам)», — написал профессор.

При этом Дизен подчеркнул, что Украина «должна быть вовлечена» в мирную инициативу. Таким образом он прокомментировал публикацию о том, что Европа и Киев настаивают на важности своего участия в обсуждении плана.

Ранее европейские союзники США возмутились тем, что их не проинформировали о разработанном мирном плане. В частности, они обеспокоены территориальными уступками — по их мнению, это является «поощрением» России.

19 ноября портал Axios сообщил, что США разрабатывают новый план урегулирования украинского конфликта.