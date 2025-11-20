На Западе заявили о приближающем окончание конфликта на Украине событии

Политик Мема: Уход спецпосланника Келлога в отставку приближает мир на Украине

Уход спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога в отставку приближает завершение конфликта на Украине. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте социальной сети Х.

«Келлог скоро прекратит свою работу в качестве спецпредставителя по Украине. На одного подстрекателя войны, работающего на разрушение Украины, меньше. На шаг ближе к миру», — заявил политик.

Ранее стало известно, что Келлог планирует покинуть свой пост в январе 2026 года. Как отмечает агентство Reuters, после ухода чиновника в отставку Украина потеряет ключевого союзника в администрации Трампа.

30 сентября глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что Келлог выступает с «абсолютно проукраинских позиций». Он отметил, что подобная риторика расходится с официальной позицией Трампа и его администрацией.