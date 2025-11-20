На Земле захотели спасти слонов

На CITES CoP20 обсудят сохранение слонов и тигров

На 20-й Конференции Сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения CITES (CoP20), обсудят вопрос сохранения на Земле уязвимых видов животных, в том числе слонов, тигров, панголинов, акул и морских черепах. Об этом сообщили в пресс-службе Конвенции.

Ключевой темой для CITES является борьба с незаконной торговлей объектами дикой природы, а также вопросы устойчивого использования природных ресурсов. Участники уделят внимание вопросу регулирования торговли растительными ресурсами — древесными, лекарственными и декоративными видами. Отдельный блок будет посвящен вовлечению местных сообществ, молодежи и коренных народов в природоохранные инициативы.

Страны-участники представят национальные инициативы по укреплению природоохранных систем — от восстановления экосистем и расширения сети охраняемых территорий до реинтродукции редких видов и совершенствования контроля международной торговли. По итогам CoP20 будут приняты обновленные решения и резолюции, направленные на дальнейшее укрепление международной системы охраны видов и обеспечение прозрачной и устойчивой торговли.

Конференция откроется 24 ноября 2025 года в Самарканде и продлится до 5 декабря. Она соберет представителей государств, международных организаций, научного сообщества и природоохранных структур со всего мира. На мероприятии ожидаются делегации из ОАЭ, Узбекистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Ирака, Индии, Кувейта и других государств.

