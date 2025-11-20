На звезду «Сумерек» напали в Санкт-Петербурге

На звезду фильма «Сумерки» Джастина Чона напали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
44-летний актер сообщил, что на него напали на улице Восстания, когда он шел в наушниках. Неизвестный начал кричать на него, после чего толкнул.
«Я бросил рюкзак и начал наносить удары. Нас разняла группа, которая удержала его, чтобы я смог уйти», — признался он.
Актер добавил, что нападавший не смог ударить его по лицу.
Ранее стало известно, что британский актер Роберт Паттинсон заявил, что готов еще раз сыграть в «Сумерках».