18:48, 20 ноября 2025

Названа причина запрета книги Кинга «Оно» в России

Стивен Кинг

Стивен Кинг. Фото: Tom Brenner / Reuters

Роман американского писателя Стивена Кинга «Оно» сняли с продажи в России из-за найденной в произведении пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, книга была изъята из продажи из-за сцен, в которых описываются оргии и гомосексуальные отношения. Также, согласно сюжету книги, одной из жертв клоуна Пеннивайза становится персонаж нетрадиционной сексуальной ориентации.

В издательстве АСТ каналу подтвердили, что тираж был отозван, «чтобы разобраться с маркировкой». Отмечается, что вскоре культовый хоррор должен вернуться в продажу.

Ранее стало известно, что роман американского писателя Стивена Кинга «Оно» начали снимать с продажи в российских маркетплейсах и книжных магазинах.

