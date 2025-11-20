Названа причина запрета книги Кинга «Оно» в России

Mash: Книгу Стивена Кинга «Оно» сняли с продажи в России из-за пропаганды ЛГБТ

Роман американского писателя Стивена Кинга «Оно» сняли с продажи в России из-за найденной в произведении пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, книга была изъята из продажи из-за сцен, в которых описываются оргии и гомосексуальные отношения. Также, согласно сюжету книги, одной из жертв клоуна Пеннивайза становится персонаж нетрадиционной сексуальной ориентации.

В издательстве АСТ каналу подтвердили, что тираж был отозван, «чтобы разобраться с маркировкой». Отмечается, что вскоре культовый хоррор должен вернуться в продажу.

Ранее стало известно, что роман американского писателя Стивена Кинга «Оно» начали снимать с продажи в российских маркетплейсах и книжных магазинах.