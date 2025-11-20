Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:34, 20 ноября 2025Россия

Названы критерии для запрета онлайн-продажи БАДов в России

Роспотребнадзор утвердил критерии для внесения сайтов с БАД в реестр запрещенных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Роспотребнадзор утвердил критерии для внесения онлайн-продавцов биологически активных добавок (БАД) в реестр запрещенных сайтов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Речь идет, в частности, об информации, содержащей предложение о розничной продаже БАДов, не прошедших государственную регистрацию или признанных опасными для здоровья.

Кроме того, под запрет подпадут БАДы под видом пищевых добавок и продукция, в составе которые нормируемые вещества не соответствуют установленным законодательством России значениям.

«Принятие приказа направлено на усиление контроля за распространением в сети интернет информации о продаже продукции, не соответствующей установленным требованиям безопасности, и на защиту прав и здоровья потребителей», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в России за последний год продажи витаминов в категории биологически активных добавок, не имеющих подтвержденного эффекта, выросли на 7,3 процентных пункта. Вместе с тем спрос на витамины, зарегистрированные как лекарственные средства, падает третий год подряд.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    16-летние россиянки втайне от родителей едут на вечеринки с шейхами в Дубай. Они продают свою девственность за сотни тысяч рублей

    Армия России заняла Веселое

    ВСУ попытались прорвать окружение в Харьковской области

    Армия России уничтожила пусковые установки HIMARS

    Мать российского криминального авторитета упала в обморок на суде по его делу

    Трамп обрушил поставки одного из ключевых экспортных товаров Швейцарии

    Малышева похвалила изобретение индийских ученых против воняющей обуви

    В России высказались о новых «сокрушительных санкциях» США

    В Африке обратились к Путину, Медведеву и Лаврову

    Российские войска нанесли серию ударов по востоку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости