Названы критерии для запрета онлайн-продажи БАДов в России

Роспотребнадзор утвердил критерии для внесения сайтов с БАД в реестр запрещенных

Роспотребнадзор утвердил критерии для внесения онлайн-продавцов биологически активных добавок (БАД) в реестр запрещенных сайтов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Речь идет, в частности, об информации, содержащей предложение о розничной продаже БАДов, не прошедших государственную регистрацию или признанных опасными для здоровья.

Кроме того, под запрет подпадут БАДы под видом пищевых добавок и продукция, в составе которые нормируемые вещества не соответствуют установленным законодательством России значениям.

«Принятие приказа направлено на усиление контроля за распространением в сети интернет информации о продаже продукции, не соответствующей установленным требованиям безопасности, и на защиту прав и здоровья потребителей», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в России за последний год продажи витаминов в категории биологически активных добавок, не имеющих подтвержденного эффекта, выросли на 7,3 процентных пункта. Вместе с тем спрос на витамины, зарегистрированные как лекарственные средства, падает третий год подряд.