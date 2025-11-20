Нежелавший учиться в российской школе подросток забил отца кувалдой

В Карабаше девятиклассник до смерти забил отца кувалдой из-за нежелания учиться

В Челябинской области подросток забил до смерти отца кувалдой из-за нежелания учиться. Об этом сообщает Ura.ru.

Все произошло в ночь на 19 ноября в Карабаше. Школьник поссорился с отцом из-за проблем с учебой, началась потасовка. В ходе нее сын взял кувалду и избил ею родственника. Раны отца оказались несовместимы с жизнью.

По данным издания, мальчик рос в интеллигентной семье и учился в девятом классе. Когда домой пришли бабушка с дедушкой, он с улыбкой им сообщил, что «у них больше нет сына».

Подростка уже задержали.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали женщину, которая удушила новорожденную дочь и спрятала тело в диван. Ее допрос попал на видео.