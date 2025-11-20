Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:02, 20 ноября 2025Силовые структуры

Допрос матери найденной в диване новорожденной попал на видео

МВД показало допрос матери, задушившей 4-месячную дочь и спрятавшей тело в диван
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Жительница Санкт-Петербурга призналась в расправе над новорожденной дочерью. Видео ее допроса «Ленте.ру» предоставили в региональном главке МВД России.

На кадрах женщина признается, что удушила четырехмесячную девочку неделю назад. В момент совершения преступления она находилась в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

По версии следствия, все произошло ночью 7 ноября. Женщина выпила, после чего расправилась со своей дочерью 2025 года рождения и спрятала ее тело в диван. Вечером 19 ноября отец ребенка вместе с полицейскими пришел в квартиру на Апраксином переулке и обнаружил дочь без признаков жизни. Ее мать сразу же нашли и задержали.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о расправе. Ранее она уже привлекалась к ответственности за вовлечение в занятие проституцией.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    В Госдуме фразой «пусть редактируют» прокомментировали изъятие романа «Оно» из магазинов

    В ЕС захотели остановить отправку денег украинской мафии

    На Украине запустили процесс увольнения главы офиса Зеленского и секретаря СНБО

    Лукашенко на фоне скандала высказался о Зеленском фразой «уберут и тебя»

    Украине вернули тысячу тел бойцов ВСУ

    «Яндекс» начал искать сознание у ИИ

    Песков раскрыл сроки трибунала над украинскими неонацистами

    Допрос матери найденной в диване новорожденной попал на видео

    Володин предрек скорое исчезновение Зеленского с территории Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости