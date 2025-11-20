Допрос матери найденной в диване новорожденной попал на видео

МВД показало допрос матери, задушившей 4-месячную дочь и спрятавшей тело в диван

Жительница Санкт-Петербурга призналась в расправе над новорожденной дочерью. Видео ее допроса «Ленте.ру» предоставили в региональном главке МВД России.

На кадрах женщина признается, что удушила четырехмесячную девочку неделю назад. В момент совершения преступления она находилась в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

По версии следствия, все произошло ночью 7 ноября. Женщина выпила, после чего расправилась со своей дочерью 2025 года рождения и спрятала ее тело в диван. Вечером 19 ноября отец ребенка вместе с полицейскими пришел в квартиру на Апраксином переулке и обнаружил дочь без признаков жизни. Ее мать сразу же нашли и задержали.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о расправе. Ранее она уже привлекалась к ответственности за вовлечение в занятие проституцией.