Россиянка расправилась с новорожденной дочерью и спрятала тело в диван

В Петербурге правоохранители задержали женщину, задушившую новорожденную дочь

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали местную жительницу, которая расправилась с новорожденной дочерью и спрятала ее в диван. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Женщина проходит обвиняемой по статье 105 УК РФ. Следователи ходатайствовали о ее аресте.

По версии следствия, ночью 7 ноября женщина выпила, расправилась с дочерью 2025 года рождения, спрятала ее в сумку в диван, а потом скрылась с места преступления. Вечером 19 ноября отец ребенка пришел в квартиру и обнаружил дочь без признаков жизни.

Ранее в Москве женщина расправилась со своим шестилетним сыном, а потом сбросила части его тело в Гольяновский пруд.