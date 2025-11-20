Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:19, 20 ноября 2025Силовые структуры

Россиянка расправилась с новорожденной дочерью и спрятала тело в диван

В Петербурге правоохранители задержали женщину, задушившую новорожденную дочь
Варвара Митина (редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали местную жительницу, которая расправилась с новорожденной дочерью и спрятала ее в диван. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Женщина проходит обвиняемой по статье 105 УК РФ. Следователи ходатайствовали о ее аресте.

По версии следствия, ночью 7 ноября женщина выпила, расправилась с дочерью 2025 года рождения, спрятала ее в сумку в диван, а потом скрылась с места преступления. Вечером 19 ноября отец ребенка пришел в квартиру и обнаружил дочь без признаков жизни.

Ранее в Москве женщина расправилась со своим шестилетним сыном, а потом сбросила части его тело в Гольяновский пруд.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас об этом не проинформировали». Европа бьет тревогу из-за нового плана США по Украине. Какой пункт особенно всех взволновал?

    SHAMAN раскрыл подробности предложения руки и сердца Мизулиной

    Глава дипломатии ЕС высказалась о плане США по Украине

    Обнаружен скрытый фактор болезни Альцгеймера

    Новая хозяйка сброшенной с обрыва в Крыму кошки Муси рассказала о ее состоянии

    Росгвардейцы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на территории Украины

    Передачу Донбасса России предложили осуществить по схеме «деньги за землю»

    В Москве выпал «декоративный снег»

    Важнейшая отрасль в России столкнулась с нехваткой работников

    Врачи приняли расслоение аорты у 47-летней женщины за повышенное газообразование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости