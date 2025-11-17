Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:26, 17 ноября 2025Силовые структуры

Появились новые подробности по делу об убийстве мальчика в Балашихе

Мать обезглавленного в Москве мальчика может быть единственной в деле о расправе
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Мать мальчика, останки которого нашли в Гольяновском пруду в Москве, может быть единственной в деле о расправе. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Сначала сообщалось, что к расправе над ребенком причастны мать и ее сожитель. Однако в настоящее время возникли сомнения, существовал ли вообще сожитель.

По данным канала, женщина проживала в Балашихе со своим шестилетним сыном, часто меняла номера телефона и страницы в социальных сетях. Она состояла на учете в психдиспансере, устраивала дома скандалы и работала на низкооплачиваемых должностях.

Днем 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли мусорный пакет с останками человека. Осмотр показал, что останки принадлежат ребенку. Спустя несколько часов в деле появились подозреваемые — мать и отчим мальчика. Следственный комитет России сообщил о задержании матери, которая уже созналась в совершении преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший в своей области завод в России остановит производство

    Лолита назвала себя тарелочницей

    Финляндия начала военные учения недалеко от российской границы

    Россиян выселили из квартир в Египте

    Белоусов поздравил занявших населенный пункт в Запорожской области военных

    В российском аэропорту пьяный мойщик пробил пассажирский самолет стремянкой

    Дальность «Ланцетов» увеличили

    Майли Сайрус оголилась на съемке рекламы

    Названы тревожные звонки скорого разрыва отношений

    Российскому авторынку спрогнозировали мрачные времена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости