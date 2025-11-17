Появились новые подробности по делу об убийстве мальчика в Балашихе

Мать обезглавленного в Москве мальчика может быть единственной в деле о расправе

Мать мальчика, останки которого нашли в Гольяновском пруду в Москве, может быть единственной в деле о расправе. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Сначала сообщалось, что к расправе над ребенком причастны мать и ее сожитель. Однако в настоящее время возникли сомнения, существовал ли вообще сожитель.

По данным канала, женщина проживала в Балашихе со своим шестилетним сыном, часто меняла номера телефона и страницы в социальных сетях. Она состояла на учете в психдиспансере, устраивала дома скандалы и работала на низкооплачиваемых должностях.

Днем 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли мусорный пакет с останками человека. Осмотр показал, что останки принадлежат ребенку. Спустя несколько часов в деле появились подозреваемые — мать и отчим мальчика. Следственный комитет России сообщил о задержании матери, которая уже созналась в совершении преступления.