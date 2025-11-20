«Один из самых одиозных» российских чиновников получил срок

Экс-глава самарского Минтранса Пивкин получил 5 лет колонии

Суд огласил приговор в отношении бывшего министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Прокурор запрашивал для него восемь лет колонии.

Экс-глава самарского Минтранса был задержан 21 июня 2024 года на рабочем месте — его заподозрили в превышении полномочий. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал Пивкина «одним из самых одиозных» региональных чиновников, причастных к коррупционному картелю Самарской области. По его словам, все торги на ремонты и строительство дорог в регионе распределялись между своими, в результате чего контракты заключались по завышенным ценам.

За это получившие госконтракт коммерсанты отчисляли взносы в различные фонды, из которых деньги выводились и присваивались. Речь идет о миллиардах рублей. Пивкин не признавал вину по делу.

Ранее Ивана Пивкина освободили из зала суда по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Ему назначили штраф в размере 480 тысяч рублей, но освободили от выплаты в связи с истечением срока давности.