19:21, 20 ноября 2025Экономика

В российском регионе бесконечное стадо оленей перегородило дорогу

На Камчатке бесконечное стадо оленей преградило путь автомобилям
Виктория Клабукова

На Камчатке бесконечное стадо оленей стало препятствием на пути автомобилистов. Роликом с места происшествия делится издание «Подъем».

Табун мигрирующих оленей перекрыл автодорогу — водителям не оставалось ничего, кроме как ждать, пока пройдут все животные. Парнокопытных оказалось немало — олений строй уходил в горизонт и не помещался в объектив камеры. Как пояснили в Кроноцком заповеднике, в котором обитают животные, это единственное на Камчатке стадо оленей подобной численности. В нем насчитывается около 800 особей. По словам представителей заповедника, в данный момент олени мигрируют в горы, где пробудут на протяжении всей зимы. Погодные условия в этой местности мягче, чем в тундре, а пищи больше.

Ранее гурьбу северных оленей встретили в Шотландии. Табун преградил дорогу автомобилям неподалеку от города Авимор, расположенного в центре национального парка Кэрнгорм. Пересекавшее трассу стадо является единственным в Великобритании, которое пасется свободно.

