В Шотландии перекрыло дорогу единственное свободно пасущееся стадо оленей

В горах Кэрнгорм перекрыло дорогу единственное свободно пасущееся стадо оленей
Виктория Клабукова

В Шотландском высокогорье автомобилистам преградили путь северные олени. Кадры с места событий публикует газета Metro.

Инцидент произошел неподалеку от города Авимор, расположенном в центре национального парка Кэрнгорм. Именно здесь можно повстречать единственное в Великобритании стадо свободно пасущихся северных оленей. В среду, 19 ноября, табун решил пересечь местную автодорогу, парализовав движение машин. Стадо оленей вышло на трассу в разгар сильных снегопадов в Соединенном Королевстве.

Ранее в Якутии олени встали на пути локомотива. Стадо вышло на рельсы и, оказавшись прямо перед поездом, не свернуло, а неспешно поскакало вперед. На шум и сигналы животные не обращали внимания — машинисту осталось лишь снимать пробежку оленей из кабины.

Ранее в Великом Новгороде засняли проходку бобра. Зверь невозмутимо прогулялся по городским улицам и пересек пешеходный переход, попав на камеры.

