Оправдывавший терроризм россиянин избежал заключения

В Омске суд приговорил мужчину к штрафу за оправдание терроризма

В Омске суд приговорил мужчину к штрафу за оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 205.2 («Оправдание терроризма в сети Интернет») УК РФ.

Как установил суд, 13 марта 2022 года 21-летний местный житель разместил одобрительный комментарий под видео с поджогом военного комиссариата в Москве. Он полностью признал вину в преступлении.

Суд приговорил его к штрафу в размере 900 тысяч рублей и запретил ему заниматься администрированием сайтов и чатов в социальных сетях сроком на три года.

Ранее сообщалось, что посты в соцсетях довели россиянина до колонии.